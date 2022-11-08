Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Райо Вальекано»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен уровнем игры, показанным командой в проигранном матче против «Райо Вальекано» (2:3).

Данное поражение стало первым для «сливочных» в текущем розыгрыше Ла Лиги.

«Сегодня мы испытывали трудности практически во всех компонентах. Мы сыграли недостаточно хорошо. Винисиус явно был не в своей тарелке и проиграл много единоборств, то же самое касается и Родриго. Это была трудная игра для всех наших футболистов.

Есть ощущение, будто мы что-то упустили, готовясь к матчу. Возможно, были тренерские ошибки с моей стороны. Мы могли попробовать чаще полагаться на длинные передачи», – заявил итальянский специалист в послематчевом интервью.