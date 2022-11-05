Фран Гарсия: «Моя мечта – вернуться в «Реал» Мадрид»

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия дал интервью в преддверии матча чемпионата Испании против мадридского «Реала», воспитанником которого футболист является. Напомним, этим летом «королевский клуб» мог воспользоваться правом первоочередного выкупа и вернуть испанца, но переход так и не состоялся.

«Я никогда не скрывал, что моя мечта – вернуться в «Реал» Мадрид. Моё возвращение в команду прошлым летом зависело от некоторых событий. К сожалению, они так и не произошли», – заявил Гарсия в интервью журналисту Серхио Сантосу.

Летом 2021 года Гарсия перешёл на постоянной основе в «Райо Вальекано» за два миллиона евро.