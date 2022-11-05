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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фран Гарсия: «Моя мечта – вернуться в «Реал» Мадрид»

05 Ноября 2022 • 11:13 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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07.11 23:00

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия дал интервью в преддверии матча чемпионата Испании против мадридского «Реала», воспитанником которого футболист является. Напомним, этим летом «королевский клуб» мог воспользоваться правом первоочередного выкупа и вернуть испанца, но переход так и не состоялся.

«Я никогда не скрывал, что моя мечта – вернуться в «Реал» Мадрид. Моё возвращение в команду прошлым летом зависело от некоторых событий. К сожалению, они так и не произошли», – заявил Гарсия в интервью журналисту Серхио Сантосу.

Летом 2021 года Гарсия перешёл на постоянной основе в «Райо Вальекано» за два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано Фран Гарсия
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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