Вальверде: «Моя долгосрочная цель – стать капитаном «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что поставил перед собой цель в будущем стать капитаном «королевского клуба». Напомним, на счету 24-летнего уругвайца в нынешнем сезоне 8 голов и 4 ассиста во всех турнирах.

«Моя долгосрочная цель – стать капитаном «Реала». Это наследие, которым смогли насладиться немногие игроки», – цитирует Вальверде Madrid Zone.

Вальверде заключил пари с главным тренером Карло Анчелотти. Если уругваец не сможет забить за сезон хотя бы 10 голов в Ла Лиге, итальянец завершит тренерскую карьеру. Сейчас на счету полузащитника уже 6 голов в чемпионате Испании – это больше, чем за 4 предыдущих сезона.