Кроос: «Мы не обсуждали с Модричем его новый контракт»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что не обсуждал со своим партнёром Лукой Модричем его истекающий контракт. Напомним, немец тоже может стать свободным агентом по окончанию сезона.

«Контракт Модрича? Мы с ним это не обсуждаем. У нас разные приоритеты, мы хотим разных вещей. Я не спрашивал Луку о том, что он собирается делать. Если хотите это узнать, спросите у него самого», – заявил Кроос на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что Кроос может завершить профессиональную карьеру в конце сезона. Что касается Модрича, хорват, скорее всего, продлит своё соглашение с «королевским клубом» ещё на один сезон.