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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Мы не обсуждали с Модричем его новый контракт»

02 Ноября 2022 • 14:41 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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07.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что не обсуждал со своим партнёром Лукой Модричем его истекающий контракт. Напомним, немец тоже может стать свободным агентом по окончанию сезона.

«Контракт Модрича? Мы с ним это не обсуждаем. У нас разные приоритеты, мы хотим разных вещей. Я не спрашивал Луку о том, что он собирается делать. Если хотите это узнать, спросите у него самого», – заявил Кроос на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что Кроос может завершить профессиональную карьеру в конце сезона. Что касается Модрича, хорват, скорее всего, продлит своё соглашение с «королевским клубом» ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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