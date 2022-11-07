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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бензема не сыграет из-за травмы, а не потому что его нужно поберечь к чемпионату мира»

07 Ноября 2022 • 12:23 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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Через 9 ч. 39 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отрицает, что ему поступил сигнал приберечь нападающего Карима Бензема к чемпионату миру. Напомним, игрок не примет участие в сегодняшнем матче с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании.

«Бензема не сыграет из-за травмы, а не потому что его нужно поберечь к чемпионату мира. Мы смотрим на факты. Они говорят нам о том, что Бензема не сможет сыграть», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В последнее время Бензема очень часто страдает из-за травм. На позиции «девятки» в мадридском «Реале» чаще всего действует бразилец Родриго, который неплохо зарекомендовал себя в этом амплуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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