Анчелотти: «Бензема не сыграет из-за травмы, а не потому что его нужно поберечь к чемпионату мира»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отрицает, что ему поступил сигнал приберечь нападающего Карима Бензема к чемпионату миру. Напомним, игрок не примет участие в сегодняшнем матче с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании.

«Бензема не сыграет из-за травмы, а не потому что его нужно поберечь к чемпионату мира. Мы смотрим на факты. Они говорят нам о том, что Бензема не сможет сыграть», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В последнее время Бензема очень часто страдает из-за травм. На позиции «девятки» в мадридском «Реале» чаще всего действует бразилец Родриго, который неплохо зарекомендовал себя в этом амплуа.