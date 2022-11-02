Мартинес: «Люди думают, что Азар играет плохо из-за большого процента подкожного жира, но причина в другом»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался относительно формы полузащитника Эдена Азара, который в этом сезоне не является основным футболистом мадридского «Реала».

«Люди думают, что Азар плохо играет, потому что у него много подкожного жира, но причина в другом. Вы должны понимать, что Эден может демонстрировать свою лучшую форму за счёт таланта, а не тела», – сказал Мартинес на пресс-конференции.

На днях Азар получил травму, которая оставит его вне игры на сегодняшний матч Лиги чемпионов против шотландского «Селтика». На счету бельгийца всего один гол в этом сезоне во всех турнирах.