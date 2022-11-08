«Реал» впервые за 45 лет пропустил три гола от «Райо Вальекано»

«Реал» неожиданно уступил «Райо Вальекано» в поединке чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счётом 3:2. К перерыву на табло горела ничья 2:2, а на 67-й минуте хозяева поля вышли вперёд, на что у «сливочных» так и не нашлось ответа. Как информирует Opta, «Райо Вальекано» лишь во второй раз в своей истории сумел забить «Реалу» трижды за один матч – ранее это происходило только в 1977 году, когда «красно-белые» победили с тем же счётом, что и сегодня.

«Райо Вальекано» одержал третью победу кряду в Ла Лиге, взлетев на восьмую строчку в турнирной таблице. «Реал» – второй после «Барселоны», набравшей на два очка больше.