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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема рассказал, чем точно не будет заниматься после завершения карьеры

07 Ноября 2022 • 00:20 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
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Через 22 ч. 2 мин.

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился своими планами на будущее.

Как уже сообщалось, 34-летний француз не исключает работы тренером после завершения игровой карьеры. При этом новоиспечённый обладатель «Золотого мяча», по собственному признанию, точно не пойдёт в телеэксперты: «Работа футбольным экспертом после ухода? Нет, ни за что, это не для меня. Они не уважают игроков, я бы никогда не смог заниматься чем-то подобным», – заявил лидер «сливочных».

Действующий контракт Карима Бензема с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. В активе нападающего шесть забитых мячей в 12 матчах нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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