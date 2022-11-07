Бензема рассказал, чем точно не будет заниматься после завершения карьеры

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился своими планами на будущее.

Как уже сообщалось, 34-летний француз не исключает работы тренером после завершения игровой карьеры. При этом новоиспечённый обладатель «Золотого мяча», по собственному признанию, точно не пойдёт в телеэксперты: «Работа футбольным экспертом после ухода? Нет, ни за что, это не для меня. Они не уважают игроков, я бы никогда не смог заниматься чем-то подобным», – заявил лидер «сливочных».

Действующий контракт Карима Бензема с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. В активе нападающего шесть забитых мячей в 12 матчах нынешнего сезона.