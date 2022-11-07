«Реал» показывает худший результат последних лет по матчам «на ноль» в Ла Лиге

Мадридский «Реал» снова не смог сохранить ворота в неприкосновенности.

Команда Карло Анчелотти пропустила уже на 5-й минуте встречи чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Таким образом, на счету «сливочных» всего два «сухих» матча после 13 туров – худший личный показатель с сезона 2013/14. Примечательно, что тогда коллектив возглавлял всё тот же Карло Анчелотти.

«Реалу» необходима победа в сегодняшнем матче, чтобы вернуться на первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. В настоящий момент на вершине находится «Барселона», набравшая 34 очка. В активе мадридцев на два балла меньше.