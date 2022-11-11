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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Райо Вальекано» рассказал о способе давления на Винисиуса

11 Ноября 2022 • 11:39 Комментировать
Райо Вальекано
3:2
Реал Мадрид
окончен

Защитник «Райо Вальекано» Иван Балью рассказал о методах психологической борьбы против звезды мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я попытался напомнить ему, что за несколько часов до игры он появился в списке сборной Бразилии на чемпионат мира. Иногда нам приходится проделывать подобные трюки, это другой тип футбола», – приводит слова албанского футболиста издание Globo.

Что интересно, такой метод сработал, поскольку «Райо» одержал сенсационную победу, в родных стенах, а сам Винисиус на поле отметился только жёлтой карточкой.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Винисиус Жуниор Иван Балью
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