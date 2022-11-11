Защитник «Райо Вальекано» рассказал о способе давления на Винисиуса

Защитник «Райо Вальекано» Иван Балью рассказал о методах психологической борьбы против звезды мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я попытался напомнить ему, что за несколько часов до игры он появился в списке сборной Бразилии на чемпионат мира. Иногда нам приходится проделывать подобные трюки, это другой тип футбола», – приводит слова албанского футболиста издание Globo.

Что интересно, такой метод сработал, поскольку «Райо» одержал сенсационную победу, в родных стенах, а сам Винисиус на поле отметился только жёлтой карточкой.

