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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мне всё равно» – Эндрик холодно высказался об интересе «Реала» и других европейских грандов

04 Ноября 2022 • 22:27 Комментировать
Куяба
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Палмейрас Сан-Паулу
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07.11 00:30

Нападающий «Палмейраса» Эндрик не торопится со сменой клуба.

Впечатляющая игра 16-летнего таланта на взрослом уровне настолько впечатлила представителей мадридского «Реала», что те, по слухам, изменили свои планы и решили заняться трансфером уже сейчас. На Эндрика также претендуют «Барселона», «ПСЖ» и топ-клубы Английской премьер-лиги.

«Мне всё равно, – комментирует юный форвард растущий интерес к своей персоне. – Я сосредоточен на «Палмейрасе», моя голова здесь, я обязан всем этому клубу. Очевидно, если когда-то я перееду в Европу, я сосредоточусь на новом клубе, но сейчас я делаю свою работу здесь. Я не хочу следить за слухами, я хочу просто играть и радовать свою семью», – заявил в интервью Globo Esporte Эндрик.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик
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КУЯБА ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ
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