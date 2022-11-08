Анчелотти в качестве тренера проиграл все четыре матча, когда после перерыва счёт был 2:2

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти, ныне возглавляющий мадридский «Реал», проиграл все матчи, когда счёт на табло после перерыва был 2:2.

Последнее такое поражение произошло сегодня в матче 13 тура чемпионата Испании. «Реал» играл в гостях против другого столичного клуба, «Райо Вальекано». Хозяевам удалось открыть счёт уже на пятой минуте встречи благодаря мячу, который забил Санти Комесанья. Усилиями Луки Модрича и Эдера Милитао к 41-й минуте «Реал», казалось бы, смог перевернуть ход встречи, однако из-за гола Альваро Гарсии на перерыв команды ушли при интересном для Анчелотти счёте 2:2.

В итоге «Реал» пропустил на 67-й минуте встречи от Оскара Трехо и продолжил неприятную для итальянского специалиста серию.