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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой дал прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Реал»

07 Ноября 2022 • 09:57 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
1 5.20 X 4.05 2 1.65
Через 12 ч. 46 мин.

Ветеран московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался насчет предстоящего поединка между «Райо Вальекано» и «Реалом» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Дерби обещает стать зрелищным и интересным. «Райо» так просто очки не отдаст. Однако преимущество в классе и опыте поможет гостям. Прогноз - победа «Реала» в один гол», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч состоится сегодня, 7 ноября, на домашнем стадионе «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Райо» располагается на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александр Мостовой Райо Вальекано
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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07.11.22 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.00 4.20 1.66
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