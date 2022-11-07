Мостовой дал прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Реал»

Ветеран московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался насчет предстоящего поединка между «Райо Вальекано» и «Реалом» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Дерби обещает стать зрелищным и интересным. «Райо» так просто очки не отдаст. Однако преимущество в классе и опыте поможет гостям. Прогноз - победа «Реала» в один гол», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч состоится сегодня, 7 ноября, на домашнем стадионе «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Райо» располагается на девятой строчке.