Кроос: «Очень грустно, что Каземиро ушёл из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал уход Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Напомним, этим летом бразилец ушёл в стан «красных дьяволов» за сумму в районе 80 миллионов евро.

«Я был удивлён, когда Каземиро ушёл. Да, в тот момент было много слухов, но слухи появляются постоянно, а после них, обычно, ничего не происходит. Когда он сказал мне, что уходит, мне было очень грустно. Я вспомнил все совместные моменты и то, сколько всего мы вместе выиграли», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

На счету Каземиро в данный момент один гол и результативная передача в Английской премьер-лиге.