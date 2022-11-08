Асенсио проводит 250-й матч за «Реал»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио в 250-й раз вышел на поле в футболке «сливочных».

В эти минуты проходит поединок чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Реалом», и после первого тайма на счету 26-летнего испанца, проводящего юбилейный матч, уже значится голевая передача на Эдера Милитао.

Марко Асенсио принадлежит «Реалу» с лета 2015 года. В его активе 52 забитых мяча и 27 результативных передач во всех турнирах с момента перехода из «Мальорки». В нынешней кампании вингер принял участие в 15 поединках, трижды поразив чужие ворота и трижды ассистировав товарищам по команде.