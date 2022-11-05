Кроос назвал Гвардиолу идеальным для себя тренером

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о тренере, который ему больше всего подходит.

По мнению 32-летнего немца, таковым наставником для него является главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, с которым хавбек успел поработать во времена своих выступлений за мюнхенскую «Баварию».

«Гвардиола боролся до последнего дня, чтобы удержать меня в «Баварии». Если нужно выбрать только одного тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола. Мне действительно понравился год, проведённый с ним, он значительно повлиял на меня», — приводит слова Крооса Football Espana.

Напомним, что Кроос провёл под руководством Гвардиолы сезон 2013/2014, выиграв с «Баварией» чемпионат Германии, а также Кубок страны. Кроме того, в том сезоне мюнхенцы стали обладателями Суперкубка УЕФА.