Гвардиола не удивлён высокой позицией «Фулхэма»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне игры Английской премьер-лиги против «Фулхэма» комплиментарно высказался о сопернике.

«Я нисколько не удивлен их седьмому месту. Вы должны видеть, как они играют в чемпионате и что сделали за время трансферного окна. У них виден процесс. Это хорошая команда, и это неудивительно», – приводит слова испанского специалиста официальный сайт клуба. По мнению Гвардиолы, «Фулхэм» хорош с самого первого тура, когда лондонцам удалось добыть ничью с «Ливерпулем».

Напомним, что команды встретятся завтра, 5 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 18:00 по московскому времени.

