Гвардиола: «Победа в меньшинстве - это совсем другая победа»

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» с большим трудом одолел «Фулхэм», забив решающий гол в уже добавленное арбитром время. Одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол против бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, реализовал норвежский форвард Эрлинг Холанн.

- Когда вы играете вдесятером, победа - это совсем другое дело. Мы сыграли фантастический матч. Игра была великолепной. Все двигались, все вносили свой вклад. Мои комплименты всей команде, - заявил по итогам матча каталонский наставник «Манчестер Сити» в интервью BBC Sport.