«Манчестер Сити» подписал контракт с Лоуренсом

«Манчестер Сити» подтвердил переход 17-летнего полузащитника «Эвертона» Эмилио Лоуренса, сообщает Daily Mail с ссылкой на официальный сайт английского клуба.

«Спасибо всем из «Эвертона» за последние 10 лет. Рад начать работу в «Манчестер Сити», — заявил Лоуренс.

Лоуренс выступал за молодёжную команду ливерпульского клуба, в составе которой в минувшем сезоне провёл 22 матча, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. В АПЛ молодой футболист пока не провёл ни одной официальной встречи.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт сегодня, 5 ноября, против «Фулхэма». Начало — в 18:00 по московскому времени.