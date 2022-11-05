Виллиан: «Каземиро позвонил мне и сказал: «Мужик, Премьер-лига просто невероятна»

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан рассказал о своём разговоре с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который этим летом перебрался в стан «красных дьяволов» из мадридского «Реала».

«Недавно Каземиро позвонил мне и сказал: «Мужик, Премьер-лига просто невероятна», – заявил Виллиан в интервью The Times.

Напомним, Виллиан пришёл в «Фулхэм» этим летом на правах свободного агента из «Коринтианса». На счету бразильца уже гол и результативная передача – столькими же голевыми действиями в этой кампании отличился Каземиро.

Ранее Виллиан выступал в Премьер-лиге за такие клубы, как «Челси» и «Арсенал».