Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган: «В «Манчестер Сити» давно не было такого игрока, как Холанн»

01 Ноября 2022 • 21:42 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.13 X 8.50 2 19.00
05.11 18:00

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о нападающем Эрлинге Холанне.

22-летний норвежец присоединился к «горожанам» минувшим летом, отметившись с тех пор 22 голами в 16 матчах за команду Хосепа Гвардиолы.

«Холанн очень важен для команды, – рассказывает Гюндоган. – В «Манчестер Сити» давно не было футболиста, подобного ему. Он мощный, резкий и быстрый форвард, он всегда чувствует, где окажется мяч, и его удары всегда попадают в цель», – заявил немецкий полузащитник.

Трансфер Эрлинга Холанна из «Боруссии» Дортмунд обошёлся «Манчестер Сити» в 60 млн евро без учёта различных бонусов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Misha_diablo_football
02 Ноября 2022 в 05:18
давно или никогда?...
Cruyff
01 Ноября 2022 в 21:49
наверное такого вообще не было
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
04:25 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Сейчас не время говорить о «Барселоне»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Оуэн высказался о раздутости трансферного рынка 1
00:01 · Англия. Чемпионшип
На стадионе «Сандерленда» отныне будут конфисковаться монеты
01 Ноября
22:36 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги близок к назначению в английский клуб 1
21:42 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «В «Манчестер Сити» давно не было такого игрока, как Холанн» 2
21:39 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
21:25 · Англия. Премьер-лига
Азар может вернуться в АПЛ
21:20 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган покинет «Манчестер Сити» зимой 3
21:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа рассказал, собирается ли тренер покинуть «Ливерпуль»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Броя: Новый контракт с «Челси» — это огромные возможности для меня и семьи 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
Составлен топ самых шумных стадионов Европы
17:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Нельзя уверенно говорить, что у Захаряна получится в «Челси» 3
15:51 · Англия. Премьер-лига
Кепа и Ковачич не тренировались сегодня с «Челси»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ хотят подписать Мудрика
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Лукаку следующим летом
Все новости
Рекомендуем