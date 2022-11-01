Гюндоган: «В «Манчестер Сити» давно не было такого игрока, как Холанн»

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о нападающем Эрлинге Холанне.

22-летний норвежец присоединился к «горожанам» минувшим летом, отметившись с тех пор 22 голами в 16 матчах за команду Хосепа Гвардиолы.

«Холанн очень важен для команды, – рассказывает Гюндоган. – В «Манчестер Сити» давно не было футболиста, подобного ему. Он мощный, резкий и быстрый форвард, он всегда чувствует, где окажется мяч, и его удары всегда попадают в цель», – заявил немецкий полузащитник.

Трансфер Эрлинга Холанна из «Боруссии» Дортмунд обошёлся «Манчестер Сити» в 60 млн евро без учёта различных бонусов.