Гвардиола: «Иногда я завидую Холанну»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку заявил о зависти нападающему своей команды.

Норвежский нападающий так часто поражает чужие ворота, что порой затмевает всех товарищей по команде и главного тренера «горожан»: «Мне не нравится, когда Холанн забивает по три гола за матч – его показывают во всех хайлайтах, и в эти моменты я так ему завидую!» – сказал испанский специалист.

С момента перехода в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 16 матчей за команду Гвардиолы, отметившись 22 забитыми мячами. 22-летний норвежец трижды оформлял хет-трик в поединках Английской премьер-лиги – пострадали «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».