Гвардиола: «Я сказал Холанну: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше голов, иначе газеты не будут говорить обо мне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику в свой адрес со стороны нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

Напомним, ранее 41-летний форвард заявил, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанн может пострадать из-за эго испанского специалиста. Ибрагимович хорошо знаком с Гвардиолой по их совместной работе в испанской «Барселоне».

«Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго стоит выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг Холанн забивает три гола, когда для него создаются все моменты. Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне», — цитирует Гвардиолу Goal.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанн провёл за «горожан» 16 матчей, в которых забил 22 гола и отдал три результативные передачи.