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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «Я очень нервничал»

05 Ноября 2022 • 20:21 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Фулхэм
окончен

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» с большим трудом одолел «Фулхэм», забив решающий гол в уже добавленное арбитром время. Одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол против бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, реализовал норвежский форвард Эрлинг Холанн. Он прокомментировал итоги матча.

- Я нервничал, этот пенальти был одним из самых нервных моментов моей жизни. Но сейчас я счастлив. Удивительное чувство. Я был травмирован неделю, сейчас вернулся, и мы победили. Это прекрасно. Хочу играть всегда, хотя сегодня я очень устал, - цитирует Холанна Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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