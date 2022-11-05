Холанн: «Я очень нервничал»

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» с большим трудом одолел «Фулхэм», забив решающий гол в уже добавленное арбитром время. Одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол против бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, реализовал норвежский форвард Эрлинг Холанн. Он прокомментировал итоги матча.

- Я нервничал, этот пенальти был одним из самых нервных моментов моей жизни. Но сейчас я счастлив. Удивительное чувство. Я был травмирован неделю, сейчас вернулся, и мы победили. Это прекрасно. Хочу играть всегда, хотя сегодня я очень устал, - цитирует Холанна Sky Sports.