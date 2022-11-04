Гвардиола поделился обновлённой информацией о состоянии Холанна

Нападающий Эрлинг Холанн пропустил последние матчи «Манчестер Сити» из-за травмы.

22-летний норвежец не сыграл против «Лестера» в Премьер-лиге, а также отсутствовал в поединке Лиги чемпионов против «Севильи». По словам наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, в предстоящей встрече с «Фулхэмом» форвард, вероятно, вернётся на поле.

«Ему намного лучше. Скоро будет ясно, готов ли он играть, но всё будет зависеть от заключения врачей. Он может отыграть все 90 минут или чуть меньше», – заявил испанский рулевой.

Эрлинг Холанн забил 22 гола в 16 поединках нынешней кампании во всех турнирах.