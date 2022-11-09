Гвардиола – о реакции на победу над «Фулхэмом»: «В такие моменты я понимаю, почему я занимаюсь этой работой»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своей реакции после победного гола в недавнем матче АПЛ против «Фулхэма».

Напомним, что «горожане» одержали волевую победу со счётом 2:1 с мячом Эрлинга Холанна на 95-й минуте. Большую часть встречи чемпионы Англии провели в меньшинстве.

«В такие моменты я понимаю, почему я занимаюсь этой работой и почему быть тренером «Манчестер Сити» — это привилегия», – заявил один из лучших специалистов мира, чьи слова приводит журналист Джо Брэй.

После 13 туров Английской премьер-лиги «горожане» находятся на втором месте с отставанием в два балла от «Арсенала».