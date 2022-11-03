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Гвардиола – о Льюисе: «Этот парень обладает чем-то особенным»

03 Ноября 2022 • 13:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.13 X 8.50 2 20.00
05.11 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления защитника Рико Льюиса во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Севильей». Напомним, 17-летний англичанин вышел в основе и отметился забитым голом, который помог его команде победить со счётом 3:1.

«Мы не делаем никаких подарков, ты должен заслужить игровое время. С Рико всё было ясно ещё с предсезонной подготовки. Этот парень обладает чем-то особенным. Он очень интеллигентный и умный футболист. Он прекрасно понимает всё, о чём его просят. Я очень счастлив», – заявил Гвардиола на пресс-конференции после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рико Льюис
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