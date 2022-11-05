«Манчестер Сити» дожал «Фулхэм», играя с 26-й минуты вдесятером

«Манчестер Сити» начал атаковать ворота «Фулхэма» с первых минут 15-го тура Премьер-лиги, но до поры до времени выручал Бернд Лено. Но он был бессилен после паса в линию атаки от Илкая Гюндогана и удара Хулиана Альвареса с рикошетом от перекладины. В середине первого тайма Жоау Канселу был удален за фол последней надежды, а гости тут же реализовали пенальти. После этого активность «горожан» стремительно снизилась. Они смогли забить, но результативный удар Эрлинга Холанна с передачи Кевина де Брёйне отменил ВАР - вне игры. Тем не менее, Эрлинг Холанн реализовал пенальти на пятой компенсированной минуте - 2:1.

«Сити» - новый лидер, соперник - восьмой.