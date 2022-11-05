«Манчестер Сити» дожал «Фулхэм», играя с 26-й минуты вдесятером

«Манчестер Сити» начал атаковать ворота «Фулхэма» с первых минут 15-го тура Премьер-лиги, но до поры до времени выручал Бернд Лено. Но он был бессилен после паса в линию атаки от Илкая Гюндогана и удара Хулиана Альвареса с рикошетом от перекладины. В середине первого тайма Жоау Канселу был удален за фол последней надежды, а гости тут же реализовали пенальти. После этого активность «горожан» стремительно снизилась. Они смогли забить, но результативный удар Эрлинга Холанна с передачи Кевина де Брёйне отменил ВАР - вне игры. Тем не менее, Эрлинг Холанн реализовал пенальти на пятой компенсированной минуте - 2:1.
«Сити» - новый лидер, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Альварес Хулиан17'
|(2:1) Холанн Эрлинг 90'
|28'Перейра Андреас (1:1)
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Аканджи Мануэль•Аке Натан•Канселу Жоау• 26'Де Брёйне Кевин•Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай•Силва Бернарду• 45'Альварес Хулиан64' (Фоден Фил (64') •Грилиш Джек64' (Холанн Эрлинг (64')
Лено Бернд•Тете Кенни• 63'Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони• 90'Рид Харрисон• 45'Пальинья Жоау•Уилсон Гарри76' (Кэрни Том (76') •Перейра Андреас 7'88' (Харрис Люк (88') •Виллиан Боргес80' (Мбабу Кевин (80') •Винисиус Карлос76' (Джеймс Дэниэл (76')
05 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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