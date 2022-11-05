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«Манчестер Сити» дожал «Фулхэм», играя с 26-й минуты вдесятером

05 Ноября 2022 • 19:57 Комментировать (3)
Манчестер Сити
2:1
Фулхэм
окончен

«Манчестер Сити» начал атаковать ворота «Фулхэма» с первых минут 15-го тура Премьер-лиги, но до поры до времени выручал Бернд Лено. Но он был бессилен после паса в линию атаки от Илкая Гюндогана и удара Хулиана Альвареса с рикошетом от перекладины. В середине первого тайма Жоау Канселу был удален за фол последней надежды, а гости тут же реализовали пенальти. После этого активность «горожан» стремительно снизилась. Они смогли забить, но результативный удар Эрлинга Холанна с передачи Кевина де Брёйне отменил ВАР - вне игры. Тем не менее, Эрлинг Холанн реализовал пенальти на пятой компенсированной минуте - 2:1.

«Сити» - новый лидер, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Манчестер Сити2:1Фулхэм
(1:0) Альварес Хулиан17'  
(2:1) Холанн Эрлинг 90' 28'Перейра Андреас (1:1)
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльАке НатанКанселу Жоау  26'Де Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган ИлкайСилва Бернарду  45'Альварес Хулиан 64' (Фоден Фил ( 64') Грилиш Джек 64' (Холанн Эрлинг ( 64')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулДиаш РубенГомес СерхиоМарез РиядОртега Штефан
Лено БерндТете Кенни  63'Диоп ИссаРим ТимРобинсон Энтони  90'Рид Харрисон  45'Пальинья ЖоауУилсон Гарри 76' (Кэрни Том ( 76') Перейра Андреас  7' 88' (Харрис Люк ( 88') Виллиан Боргес 80' (Мбабу Кевин ( 80') Винисиус Карлос 76' (Джеймс Дэниэл ( 76')
Запасные: Родак МарекАдарабиойо ОлуватосинДаффи ШейнОнома ДжошуаКюрзава Левен
05 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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user121594
05 Ноября 2022 в 20:58
Браво Хосеп Гвардиола, браво!
ингерман
05 Ноября 2022 в 20:16
ай молодцы робяты.. в меньшинстве дожали усе-таки.. )))
LMI
05 Ноября 2022 в 20:08
Это же надо так самим себе нагадить.
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