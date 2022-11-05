Шведский владелец туристического кемпинга умоляет журналистов правильно писать фамилию Холанна

Популярность Эрлинга Холанна создает неожиданные проблемы - владелец шведского кемпинга пожаловался на это и потребовал от журналистов правильно писать фамилию Холанна.

Дело в том, что на английском языке она пишется как Haaland, но ее часто пишут как Halland, а это совпадает с названием кемпинга, владелец которого посетовал на то, что из-за этой ошибки его компания безнадежно оказывается на задворках поисковиков, а желающие найти ее бесконечно натыкаются на новости с ошибочно написанной фамилией супернападающего «Манчестер Сити».

Джимми Сандберг, владелец Visit Halland, даже написал открытое письмо на имя всех европейских журналистов и обратился через фан-клуб Холанна с просьбой распространить его.

- Мы Halland, а он Haaland. Популярность его феномена уничтожает нас в онлайне, - написал Сандберг