Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Сити» определили лучшего игрока месяца – Холанн не попал в топ-3

03 Ноября 2022 • 20:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.13 X 8.50 2 20.00
05.11 18:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи был назван лучшим игроком команды в прошедшем месяце.

Ранее награда дважды подряд доставалась нападающему Эрлингу Холанну, но по итогам октября норвежца не оказалось даже в тройке: 45% проголосовавших выбрали Аканджи, ещё 37% отдали голос голкиперу Эдерсону, а третьим стал центрбек Натан Аке с 18%.

В октябре Мануэль Аканджи отыграл семь матчей за «горожан», в которых команда четырежды сохранила свои ворота в неприкосновенности. Швейцарец пополнил ряды клуба в последние дни летнего трансферного окна, перебравшись из дортмундской «Боруссии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке Эдерсон Мораес Мануэль Аканджи Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
21:02 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» есть серьёзный конкурент в борьбе за Жоржиньо слухи
20:45 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк – о защитнике «МЮ» Мартинесе: «Критики говорили ерунду»
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Ливерпуле» 1
20:26 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определили лучшего игрока месяца – Холанн не попал в топ-3
20:25 · Англия. Премьер-лига
​Закария: «Я ушёл из «Ювентуса», чтобы играть»
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Чилуэлл рискует пропустить чемпионат мира
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Ибрагимович: «Холанн – новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Постараемся сделать всё возможное, чтобы обыграть «Арсенал»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «С нетерпением ждём матча с «Арсеналом»
16:20 · Англия. Премьер-лига
​Клопп нашёл усиление для «Ливерпуля» в Испании слухи
16:17 · Англия. Премьер-лига
Кулибали – о матче с «Динамо» Загреб: «Думаю, мы играли хорошо, даже несмотря на пропущенный гол»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Очень грустно, что Каземиро ушёл из «Реала»
15:51 · Англия. Премьер-лига
​На Гюндогана претендует испанский клуб
15:35 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек – о своём игровом времени в «МЮ»: «Если появится шанс, я должен им воспользоваться»
14:50 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Кепа – в списке 8 номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре
Все новости
Рекомендуем