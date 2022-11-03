В «Манчестер Сити» определили лучшего игрока месяца – Холанн не попал в топ-3

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи был назван лучшим игроком команды в прошедшем месяце.

Ранее награда дважды подряд доставалась нападающему Эрлингу Холанну, но по итогам октября норвежца не оказалось даже в тройке: 45% проголосовавших выбрали Аканджи, ещё 37% отдали голос голкиперу Эдерсону, а третьим стал центрбек Натан Аке с 18%.

В октябре Мануэль Аканджи отыграл семь матчей за «горожан», в которых команда четырежды сохранила свои ворота в неприкосновенности. Швейцарец пополнил ряды клуба в последние дни летнего трансферного окна, перебравшись из дортмундской «Боруссии».