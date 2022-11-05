«Барселона» возвращается в гонку за полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

Ещё недавно считалось, что каталонский гранд не имеет шансов подписать португальца из-за нехватки финансовых ресурсов и готовности игрока продлить контракт с «Манчестер Сити». Ситуацию резко изменил уход Херарда Пике: по утверждениям издания Sport, «Барселона» намерена вложить освободившуюся сумму, от которой отказался Пике, в приобретение Силвы, причём трансфер может состояться уже в январе.

Текущий договор 28-летнего хавбека с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 млн евро.