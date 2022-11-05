Холанн забил самый поздний победный гол «Манчестер Сити» в АПЛ за последние пять лет

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» с большим трудом одолел «Фулхэм», забив решающий гол в уже добавленное арбитром время. Одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол против бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, реализовал норвежский форвард Эрлинг Холанн. Мяч влетел в сетку, когда счетчик времени матча показывал 94:33.

Это был самый поздний победный гол «Манчестер Сити» за последние пять лет, с тех пор, как в ноябре 2017 Рахим Стерлинг забил «Саутгемптону» на 95:04.

В следующем, шестнадцатом туре «Манчестер Сити» примет в домашнем матче «Брентфорд».