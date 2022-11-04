Уход Пике повышает шансы «Барселоны» на покупку Бернарду Силвы

Решение Херарда Пике уйти из «Барселоны» облегчит клубу задачу на трансферном рынке.

Как сообщили испанские СМИ, защитник-ветеран отказался более чем от 30 млн евро, полагавшихся ему по контракту, и это определённо поможет «Барселоне» с будущими подписаниями. По информации журналиста Эду Поло, в предстоящих трансферных окнах каталонцы вновь смогут побороться за игроков топ-уровня, включая давнюю цель клуба – полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Ранее стало известно, что руководство «горожан» намерено продлить контракт с португальцем, а тот, по слухам, готов надолго остаться в Англии.