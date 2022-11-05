Гвардиола рассказал, кого считает главным претендентом на чемпионство в АПЛ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает шансы «Арсенала» в борьбе за чемпионский титул.

В настоящий момент именно «канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своём активе 31 набранное очко после 12 встреч. «Манчестер Сити», проведя столько же игр, набрал 29 баллов. У идущего третьим «Тоттенхэма» 26 очков, но на один сыгранный матч больше.

«На сегодняшний день первым кандидатом на титул является «Арсенал», – рассказывает Гвардиола, которого цитирует официальный сайт «Манчестер Сити». – Причина проста – именно эта команда лидирует в чемпионате. Впрочем, остальные конкуренты отстают не сильно», – заявил испанец.