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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема рассказал, какую установку получал от Зидана в каждом матче

05 Ноября 2022 • 02:08 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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07.11 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вспомнил времена работы под руководством Зинедина Зидана.

Французский наставник возглавлял «сливочных» в два прихода – с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021.

«Чтобы Зизу был доволен тем, как я сыграл, мне было достаточно как можно больше раз коснуться мяча, – рассказывает Бензема. – Вместо того, чтобы просить меня забить три гола, он говорил: «Я знаю, что ты проведёшь отличный матч, если как можно чаще будешь контактировать с мячом». Он считал, что я буду максимально полезен, играя в такой манере», – приводит Footmercato слова 34-летнего французского нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Зинедин Зидан
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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