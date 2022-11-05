Бензема рассказал, какую установку получал от Зидана в каждом матче

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вспомнил времена работы под руководством Зинедина Зидана.

Французский наставник возглавлял «сливочных» в два прихода – с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021.

«Чтобы Зизу был доволен тем, как я сыграл, мне было достаточно как можно больше раз коснуться мяча, – рассказывает Бензема. – Вместо того, чтобы просить меня забить три гола, он говорил: «Я знаю, что ты проведёшь отличный матч, если как можно чаще будешь контактировать с мячом». Он считал, что я буду максимально полезен, играя в такой манере», – приводит Footmercato слова 34-летнего французского нападающего.