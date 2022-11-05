Кроос: «У меня никогда не было проблем с Пересом»

Восемь с половиной лет выступает в составе мадридского «Реала» Тони Кроос, и, по его словам, у него никогда не возникало проблем со всемогущественным президентом клуба Флорентино Пересом, который известен своим непростым характером.

- Флорентино Перес - это человек, который хотел пригласить меня и сделал это. Он встретил меня максимально приветливо и был очень любезен со мной. Это положение вещей сохраняется и сегодня. Не было ни одного дня, ни одного раза, ни одной проблемы в наших взаимоотношениях за все этим восемь с половиной лет, - цитирует слова немецкого полузащитника итальянское новостное агентство ITASportPress.