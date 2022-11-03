Радимов высказался о вылете испанских клубов из Лиги чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о выступлении испанских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что в плей-офф турнира сумел пробиться лишь мадридский «Реал». «Барселона» с «Севильей» продолжат свои выступления в Лиге Европы, а «Атлетико», занявший последнее место в своей группе, выбыл из еврокубковых турниров.

Радимов считает, что в неудачах испанских команд не стоит искать тенденцию, так как у каждого клуба своя отдельная ситуация. По мнению эксперта, «Севилья» сейчас испытывает финансовые проблемы, «Барселона» имела все шансы опередить миланский «Интер», а «матрасники» могли бы пройти дальше, если бы реализовали пенальти в матче против «Байера».

«Нельзя ли говорить о закате испанских клубов? Нет, конечно. «Реал» выносит всех в Лиге чемпионов, а «Барса» идёт с ним вровень в Ла Лиге. Да, теперь испанские клубы в Лиге Европы, но тем интереснее этот турнир», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 7 ноября.