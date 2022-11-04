Тебас – о Пике: «Легендарный игрок для всего испанского футбола»

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о завершении карьеры Херарда Пике.

«Легендарный игрок для всего испанского футбола. Он всегда говорил, что его последним клубом будет «Барселона». Сможет ли Херард занять пост президента «блауграны»? Да, а почему бы и нет?», – приводит слова чиновника издание Marca.

По мнению Тебаса, у Пике есть все шансы стать неплохим руководителем, поскольку защитник имеет опыт в бизнесе и в состоянии занять такой пост при желании.

Напомним, что сегодня Пике объявил о решении завершить профессиональную карьеру после предстоящего матча испанской Ла Лиги против «Альмерии». Игра пройдет в субботу, 5 ноября.

