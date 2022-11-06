«Барселона» нанесла наибольшее количество ударов в первом тайме матча Ла Лиги с 2011 года

В матче тринадцатого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» сражается в домашнем матче с «Альмерией». Уже на седьмой минуте игры фаворит получил право на пенальти, но Левандовски, вызвавшись исполнить удар, не попал в створ ворот. В итоге забить в первом тайме подопечным Хави Эрнандеса так и не удалось, несмотря на 16 ударов по воротам.

Это был лучший результат «Барсы» в смысле количества ударов с ноября 2011, когда команда семнадцать раз пробила по воротам «Сарагосы» в первом тайме матча испанского чемпионата.

Матч между «Барселоной» и «Альмерией» в рамках тринадцатого тура чемпионата Испании начался в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.