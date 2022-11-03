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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Всегда говорил, что не буду играть за другую команду после ухода из «Барселоны»

03 Ноября 2022 • 21:56 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
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05.11 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике признался, что никогда не планировал менять «сине-гранатовых» на другой клуб.

Сегодня стало известно о решении 35-летнего ветерана каталонцев уйти. В скором времени состоится прощение Пике с болельщиками и товарищами по команде, и контракт игрока будет досрочно расторгнут. Как пояснил сам Пике, ждать его в новом клубе не стоит: «Я всегда говорил, что никогда не надену форму какого-либо другого клуба после ухода из «Барселоны». Так оно и будет».

Херард Пике принял участие в девяти матчах в нынешнем сезоне. В общей сложности на его счету более 600 поединков в цветах каталонского гранда.

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Барселона Херард Пике
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