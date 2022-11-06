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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» установила рекорд 21-го века в испанском чемпионате по пропущенным голам за 13 туров

06 Ноября 2022 • 08:12 Комментировать
Барселона
2:0
Альмерия
окончен

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Альмерию», забив два безответных мяча в начале второй половины игры. Таким образом, после тринадцати туров на счету каталонского гранда лишь четыре пропущенных мяча.

Это является повторением рекорда испанского чемпионата, который был установлен еще в середине 90-х годов прошлого века. В сезоне 1995\1996 все те же четыре пропущенных мяча были на счету мадридского «Атлетико», которым руководил Радомир Антич, и в том сезоне «матрасники» в итоге выиграли чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альмерия
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