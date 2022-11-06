«Барселона» установила рекорд 21-го века в испанском чемпионате по пропущенным голам за 13 туров

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Альмерию», забив два безответных мяча в начале второй половины игры. Таким образом, после тринадцати туров на счету каталонского гранда лишь четыре пропущенных мяча.

Это является повторением рекорда испанского чемпионата, который был установлен еще в середине 90-х годов прошлого века. В сезоне 1995\1996 все те же четыре пропущенных мяча были на счету мадридского «Атлетико», которым руководил Радомир Антич, и в том сезоне «матрасники» в итоге выиграли чемпионат Испании.