Депай отреагировал на слухи о симуляции травмы

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай считает, что его оклеветали.

По данным испанских СМИ, в «Барселоне» заподозрили нидерландского футболиста в нежелании возвращаться на поле после травмы с целью сохранить свежесть перед чемпионатом мира.

«До меня дошли неприемлемые слухи о том, что я намеренно замедляю своё возвращение после травмы. Пресса слишком легко публикует информацию, не зная истинного положения дел. Прошу не относиться с неуважением ко мне как к профессионалу», – заявил Депай, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл всего три матча в составе «Барселоны», отметившись одним голом.