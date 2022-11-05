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Чемпионат Испании. Ла Лига

Братья Хави и Месси встретились в барселонском ресторане

05 Ноября 2022 • 00:02 Комментировать (1)
Барселона
...
Альмерия
1 1.10 X 9.50 2 24.00
Через 22 ч. 15 мин.

Алекс Эрнандес и Родриго Месси, братья Хави Эрнандеса и Лионеля Месси, были замечены в одном из ресторанов Барселоны на этой неделе.

Испанская пресса давно связывает аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» с вероятным возвращением в «Барселону» следующим летом, и факт деловой встречи брата 35-летней звезды с братом главного тренера «сине-гранатовых», о которой сообщил журналист Хоан Фонтес, в очередной раз подогрел слухи.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает следующим летом, но парижский клуб планирует начать переговоры по продлению соглашения сразу после предстоящего чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АЛЬМЕРИЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Ноября 2022 в 00:29
Брата Погба не хватало... Хе-хе..
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