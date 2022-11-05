Братья Хави и Месси встретились в барселонском ресторане

Алекс Эрнандес и Родриго Месси, братья Хави Эрнандеса и Лионеля Месси, были замечены в одном из ресторанов Барселоны на этой неделе.

Испанская пресса давно связывает аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» с вероятным возвращением в «Барселону» следующим летом, и факт деловой встречи брата 35-летней звезды с братом главного тренера «сине-гранатовых», о которой сообщил журналист Хоан Фонтес, в очередной раз подогрел слухи.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает следующим летом, но парижский клуб планирует начать переговоры по продлению соглашения сразу после предстоящего чемпионата мира в Катаре.