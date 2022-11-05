«Барселона» не планирует отзывать Юмтити из аренды после ухода Пике

Центральный защитник Самуэль Юмтити, выступающий за «Лечче» на правах аренды из «Барселоны», вряд ли вернётся в Каталонию в январе.

По слухам, в «Барселоне» всерьёз задумались над досрочным возвращением француза из итальянского клуба, чтобы тот заменил завершающего карьеру Херарда Пике в качестве запасного центрального защитника. Как информирует Sport, такой поворот событий крайне маловероятен: руководство «сине-гранатовых» предпочитает, чтобы Юмтити получал как можно больше игровой практики.

Самуэль Юмтити принял участие в трёх матчах «Лечче» в текущей кампании. Сегодняшний поединок против «Удинезе» сложился для 28-летнего игрока не лучшим образом: на 57-й минуте он получил очередную травму, из-за чего был заменён.