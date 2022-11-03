Названы причины решения Пике уйти из «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике не смог смириться со своим положением.

В последнее время игра ветерана регулярно критиковалась болельщиками и СМИ, и именно ошибки Пике, как принято считать, сыграли ключевую роль в вылете команды из Лиги чемпионов. По информации COPE, постоянное давление повлияло на Пике и оказало значительное влияние на его решение уйти. Кроме того, по данным источника, 35-летний футболист обижен на президента клуба Жоана Лапорту, однако предпочитает не заявлять об этом публично.

Херард Пике, выступающий за «Барселону» с 2008 года, скоро проведёт свой последний матч за каталонцев, после чего, как ожидается, повесит бутсы на гвоздь.