«Барселона» запланировала подписание нового центрального защитника, который должен заменить Херарда Пике.

35-летний ветеран в скором времени попрощается с клубом, о чём стало известно сегодня. В качестве замены Пике «Барселона» намерена подписать Иньиго Мартинеса, ныне принадлежащего «Атлетику» Бильбао. Соглашение 31-летнего центрбека истекает следующим летом, и руководство каталонцев надеется переманить в свои ряды опытного игрока в качестве свободного агента.

Иньиго Мартинес выступает за «Атлетик» с 2018 года, а ранее представлял цвета «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне футболист провёл восемь поединков в рамках Ла Лиги.