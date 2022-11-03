Пике хочет исправить свою ситуацию в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике по-прежнему хочет исправить ситуацию со своим игровым временем. Об этом сообщает издание Sport.

Тем не менее, если верить источнику, вера футболиста угасает с каждым днём, ведь он всё больше и больше осознаёт безвыходность положения. В конце сезона у игрока заканчивается контракт, а его зарплата является самой высокой в клубе. При этом Пике демонстрирует посредственную игру, когда появляется на поле.

Пока неизвестно, где Пике может продолжить карьеру после ухода из «Барселоны». Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны клубов из МЛС.