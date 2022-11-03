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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике хочет исправить свою ситуацию в «Барселоне»

03 Ноября 2022 • 13:28 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
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05.11 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике по-прежнему хочет исправить ситуацию со своим игровым временем. Об этом сообщает издание Sport.

Тем не менее, если верить источнику, вера футболиста угасает с каждым днём, ведь он всё больше и больше осознаёт безвыходность положения. В конце сезона у игрока заканчивается контракт, а его зарплата является самой высокой в клубе. При этом Пике демонстрирует посредственную игру, когда появляется на поле.

Пока неизвестно, где Пике может продолжить карьеру после ухода из «Барселоны». Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны клубов из МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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