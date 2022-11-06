«Барселона» закроет тренировочную базу на период Мундиаля, а футболисты получат трёхнедельный отпуск

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес уже объявил игрокам, которые не будут участвовать в чемпионате мира, о трехнедельном отпуске, который они получат на период Мундиаля. Это случится сразу же после матча с «Осасуной» на следующей неделе, сообщает Diario AS.

А тренировочная база клуба будет закрыта с 14 ноября по 1 декабря, за исключением тех игроков, которым необходимо будет тренироваться в рамках реабилитационных процессов.

После победы над «Альмерией» в тринадцатом туре «Барселона» опережает мадридский «Реал» на два очка, но тому предстоит матч с «Райо Вальекано» в понедельник.