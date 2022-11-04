«Барселона» продолжает активно следить за полузащитником сборной Бельгии

Хавбек «Лестера» Юри Тилеманс по-прежнему входит в список трансферных интересов «Барселоны».

Слухи о возможном переходе бельгийца в «Барселону» активно освещались в октябре, и теперь, согласно сведением Sport, каталонский гранд настроен вполне серьёзно. Игра Тилеманса впечатлила скаутов «сине-гранатовых», поэтому вероятность трансфера стала выше. На 25-летнего футболиста также претендует лондонский «Арсенал».

Действующий контракт Юри Тилеманса с «Лестером» истекает в июне 2023 года, что позволит ему сменить клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Трансферная стоимость полузащитника, согласно оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.