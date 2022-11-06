Лэмпард надеется, что травма Калверта-Льюина не является серьёзной

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Лестера», пропустив два безответных мяча - по одному в конце каждого из таймов. Вдобавок, «Эвертон» лишился из-за травмы одного из лучших своих футболистов - Доминика Калверта-Льюиса. Наставник «ирисок» Фрэнк Лэмпард надеется, что травма не выведет его из строя надолго.

- Это, похоже, растяжение. Мы узнаем подробнее. Непохоже, что это серьезная травма, но надо подождать результаты осмотра, - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

В следующем туре «Эвертон» сразится в гостях с «Борнмутом».