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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард надеется, что травма Калверта-Льюина не является серьёзной

06 Ноября 2022 • 04:21 Комментировать
Эвертон
0:2
Лестер
окончен

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Лестера», пропустив два безответных мяча - по одному в конце каждого из таймов. Вдобавок, «Эвертон» лишился из-за травмы одного из лучших своих футболистов - Доминика Калверта-Льюиса. Наставник «ирисок» Фрэнк Лэмпард надеется, что травма не выведет его из строя надолго.

- Это, похоже, растяжение. Мы узнаем подробнее. Непохоже, что это серьезная травма, но надо подождать результаты осмотра, - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

В следующем туре «Эвертон» сразится в гостях с «Борнмутом».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Доминик Калверт-Льюин
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